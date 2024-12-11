Sungurlu Belediyespor voleybol altyapısında oynayan kadın ve erkek sporcular, başantrenör Mustafa Özdemir nezaretinde Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret ettiler.

Antrenör Mustafa Özdemir’in, faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye bilgi vermesinin ardından Dere’yi isminin yazılı olduğu 19 numaralı kulüp forması hediye edildi.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dere, “…Sungurlu Belediyespor Kulübü’müzde başarı hikayelerine imza atacak gençlerimizle muhabbet ederek mücadele edecekleri müsabakalarda kendilerine başarı dileklerinde bulundum.

Nazik ziyaretleri için kıymetli antrenörümüze ve sevgili gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.