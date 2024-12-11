Okul sporları faaliyet takviminde yer alan Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği tek maçla başlayıp bitti.

Okulların ilgi göstermediği il birinciliğine sadece 23 Nisan Ortaokulu ile Mustafa Kemal Ortaokulu katıldı. Bu iki takım arasında, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanan 23 Nisan, şampiyon oldu.

23 Nisan, 1 saat 10 dakika süren maçta ilk seti 25-15, ikinci seti 25-10, üçüncü seti ise 25-13 kazanarak mutlu sona ulaştı.

Mustafa Kemal Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu.