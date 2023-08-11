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Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merak edilen konularla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Oğuzhan Yalçın’ın açıklaması şöyle:

KENETLENEREK MUTLU SONA ULAŞTIK

“Değerli Çorum FK taraftarları, geçtiğimiz sezon ‘Birlikte başaracağız’ sloganıyla çıktığımız yolda, tarihi bir başarı elde ederek 56 yıllık tarihimizde ilk kez 1.Lig’de mücadele etme hakkı kazandık. Zor ve çetin bir yol oldu ancak bunu kenetlenerek aştık ve mutlu sona ulaştık.

ÇORUM’UN ADINI EN SAYGIN ŞEKİLDE DUYURMAK BİZİM ANA HEDEFİMİZ

Bundan sonraki süreçte ana hedefimiz, şehrimizin adını en saygın bir şekilde tüm Türkiye’ye duyurmak ve Çorum insanının sevgi, saygı ve hoşgörüsünü göstermektir.

Şimdi önümüzde çok daha zor görevler bizi bekliyor. Çok önemli rakiplerin olduğu bir ortamda mücadele etmek kolay olmayacak.

SPONSORLARA TEŞEKKÜR

Altını özellikle çizmek isterim ki, Süper Lig ve 1.Lig dahil mücadele eden takımlardan sadece üç tanesi büyükşehir belediyesi değil ve bunlardan biri de Çorum’dur. Böyle bir durumda, özellikle yerel ölçekte mali açıdan kaynak yaratmak hiç de kolay olmuyor. İşte bu noktada Ahlatcı Holding, Alagöz Holding, Arca, Safi Holding, Çorum Şeker, Greyder ve Yaf Dizel’in kulübümüze verdikleri destek çok daha anlam ve önem ifade ediyor. Kendilerine, tüm camiamız adına şükranlarımı sunuyorum.

MALİ AÇIDAN DÜZENLİ BİR KULÜP, TEMEL PRENSİBİMİZ

En başından beri temel prensibimiz, mali açıdan düzenli bir kulüp olmak ve ileride yaşanabilmesi muhtemel ve günümüzde de çok örneğine şahit olduğumuz sıkıntıların önüne şimdiden geçebilmektir.

ALTYAPI TESİSLERİ

Kulübümüzün sağlam temeller üzerine oturabilmesi için altyapı konusunda 1 senedir verdiğimiz mücadeleyi bu sene nihayete erdireceğiz. Bu bizim en öncelikli projemiz ve bunu da el birliği ile sonuçlandıracağız.

TRASFER ÇALIŞMALARI BÜTÇEMİZ DAHİLİNDE DEVAM EDECEK

Özellikle sosyal mecrada transfer isimleri yazılıp çiziliyor. Kulüp olarak birçok isimle görüşmeler yapıyoruz. Ancak ortaya atılan isimler insanlardaki beklentiyi yükselttiği gibi, transferi de mali açıdan zora sokmaktadır. Taraftarımızdan bu konuda daha hassas davranmalarını istiyorum.

Transferi noktaladık diyemeyiz fakat bütçemiz dahilinde devam edeceğimizin de bilinmesinde fayda var. Burada asıl olan mevcut kadromuzdaki tüm futbolculara sahip çıkılması.

GÜZEL BİR YOL ARKADAŞLIĞI YAPTIK

Yollarımızı ayırdığımız arkadaşlarımıza da ayrıca değinmek isterim. Hepsine emekleri için teşekkür ederim. Mutlu sona ulaşmamızdaki katkıları asla inkar edilemez. Geride bıraktığımız sezonda güzel bir yol arkadaşlığı yaptık.

Lig başlıyor. Artık bu süreçte el ele verip bu takımı daha üst noktalara nasıl taşırız, bunun mücadelesini ortaya koymak lazım.

MİKRO MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI İLE YOLA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ

Kimseye kırgınlığımız ve kızgınlığımız yok. Özellikle iç çekişmeleri bir kenara bırakıp mikro milliyetçilik anlayışıyla yolumuza devam etmek zorundayız.

Başta da söylediğim gibi, 2.Lig’deki şampiyonluğumuzdan geldiğimiz bu noktaya kadar büyük zorluklar yaşadık ancak yanımızda hep uzanan bir el, karşılıksız bir gönül köprüsü kuran Muhsin Dere gerçeği vardı.

MUHSİN DERE EVLADINA KOL KANAT GEREN BABA GİBİ

Onursal Başkanımız Sayın Muhsin Dere ile ilgili söylenecek çok şey var lakin ‘evladına kol kanat geren şefkatli baba’ diye nitelendirsek sanırım onunla ilgili tüm düşüncelerimizi kapsamış olur. Memleketim adına bir kez daha Sayın Muhsin Dere’ye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Varlığı daim olsun.

Yeni sezonda mücadele edecek takımlara başarılar dilerken, tüm Çorum’un kenetlenerek, gönül birliği içerisinde mutlu sonla noktalanacak bir sezon olmasını temenni ediyorum.”