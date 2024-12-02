Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Erzurumspor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası yaptığı açıklamada, iç sahadaki etkin oyun stilini maça yansıtamadıklarını ifade ederken, gol fırsatlarını değerlendirememeye hakem hatalarının da eklenmesinin mağlubiyette önemli etken olduğunu kaydetti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı aç ıklamada, “Ahlatcı Çorum FK’mız, kendi evinde, ligdeki durumumuz açısından çok önemli olan Erzurumspor karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı.

İç sahadaki etkin oyun stilimizi maça yansıtamayıp elimize geçen gol fırsatlarını değerlendiremediğimizde; hakem skandalları da eklendiğinde ne yazık ki sonuç mağlubiyet oluyor.

Zor bir ligde, çok güçlü takımlarla mücadele ettiğimizin farkındayız. Bu farkındalığı oyun tarzımıza yansıtabildiğimiz an, ligdeki etkinliğimiz artacak, Çorum FK’mız toplayacağı puanlarla üst sıralara tırmanacak...

Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve yönetimimize desteği bırakmayalım. Başka Çorum FK yok” ifadelerini kullandı.