Çorumlu muay thai (Tayland boksu) sporcusu Abdussamet Uğurlu, üst üste üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Çorum’un Uzakdoğu sporundaki başarılı sporcusu Abdussamet Uğurlu, Muay Thai (Tayland boksu) A-Class Süper Lig’in Balıkesir’de düzenlenen finallerinde erkekler 57 kilonun final müsabakasında, antrenör Aydın Fırat nezaretinde ringe çıktı. Uğurlu, Sport Tv’den canlı yayınlanan müsabakada Kayserili sporcu Mustafa Özbek’i 3-0 gibi net bir skorla yenerek üst üste üçüncü kez Süper Lig şampiyonu olup kemeri beline taktı. Çorumlu milli sporcu, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyonluk ipini göğüslemişti.

AVRUPA VİZESİ DE ALDI

Abdussamet Uğurlu, kazandığı bu büyük başarıyla birlikte 2025 yılında, Yunanistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Daha önce iki kez Avrupa üçüncüsü olan Abdussamet Uğurlu bu kez şampiyon olup Türk Bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.