Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yurtlararası (Yurt Lig) voleybol turnuvasında heyecan sona erdi. 10 takımdan 120 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda kızlarda İskilip Öğrenci Yurdu, erkeklerde ise Çorum Kerebi Gazi Öğrenci Yurdu şampiyonluk ipini göğüsleyerek Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Kızlarda ikincilik kupası Hitit Öğrenci Yurdu’nun olurken, Hayrettin Karaman Öğrenci Yurdu üçüncü olmayı başardı. Erkeklerde ise ikincilik kupası Alaca Öğrenci Yurdu’nun olurken, Osmancık Öğrenci Yurdu ise üçüncü olarak tamamladı.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımların kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.