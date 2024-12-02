Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Satranç Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 30 erkek, 19 kız olmak üzere toplam 49 sporcu katılım sağladı. 13 yaş, 14 yaş, 15 yaş, 16 yaş ve 17 yaş olmak üzere toplam 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

13 yaş genel: 1.M.Fatih Kendirci, 2.Reşat Ali Aydın, 3.Ömer Kayra Okcu, 4.Sarp Burak Kolcu.

13 yaş kızlar: 1.Belinay Biçer, 2.Damla Karaarslan, 3.İpek Tırpancı, 4.Gülhan Çopur.

14 yaş genel: 1.Umut Dinler, 2.Kerem Gürel, 3.Abdullah Alp Avcu, 4.Furkan Tuzcu.

14 yaş kızlar: 1.Zeynep Rana Meşeli, 2.Ecrin Ilık, 3.Tuğçe Avucu, 4.Sümeyye Fındıkcı.

15 yaş genel: 1.Emre Peker, 2.Erdem Efe Becer.

15 yaş kızlar: 1.Hüma Buğlem Layık, 2.Ecrin Çokçetin, 3.Tuana Tuzcu.

16 yaş genel: 1.Abdulkadir Kendirci, 2.Eyüp Kağan Armutcu, 3.Berat Ülker.

16 yaş kızlar: 1.Elanaz Uysal, 2.Belinay Siyahkuş, 3.Nehir Fatma Akpınar.

17 yaş genel: 1.Halil Efe Şahanbaz, 2.Talha Kerem Dölcü, 3.Zekeriya Berat Şahin.

17 yaş kızlar: 1.Elif Yaren Saflı, 2.Berra Şahin.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.