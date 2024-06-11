Çorum'da okul müdürü ve okul görevlisini zincirle darp ettikten sonra kaçan öğrenci velisi ve yakını için yurt dışı çıkış yasağı konulduğu bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan ile hizmetli olarak görev yapan Mehmet Öztürk'e yönelik kasten yaralama iddiasıyla yabancı uyruklu D.H.H. ile A.A.M.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Başsavcılık olarak hazırlık soruşturması başlattıklarını ifade eden Bektaş, "Tüm deliller toplanmış, şüpheliler hakkında yakalama emri çıkarılmış, yurt dışı çıkış yasağı konularak soruşturma işlemlerine devam edilmekte olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 9 Haziran'da olaya karıştığı gerekçesiyle M.S.D.D. isimli yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ancak yapılan teşhis işlemleri ile olay ile bağlantısı olmadığı tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldığı, konunun hassasiyetine binaen Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında çıkan haberlere itibar edilmemesi, yasal gereği doğrultusunda tüm soruşturma işlemleri ivedilikle yerine getirildiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Gülabibey Mahallesi'ndeki Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda 5 Haziran'da fenalaşan öğrencisi Suad Daed S'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumuyla ilgili bilgi verdiği velisi ve yakını tarafından zincirlerle darbedilmiş, müdür ve okul görevlisi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Kaçan zanlıların yakalanması için polis çalışma başlatmıştı.