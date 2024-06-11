Çorum Özel Elitpark Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Opr.Dr. Dilek Kalkan Yalçın ve Opr.Dr. Özgür Koçak, ilk kez, kapalı yöntemle rahim duvarı kanseri (endometrium kanseri) ameliyatı gerçekleştirdiler.

64 yaşındaki hasta, menopoz sonrası kanama şikayetiyle hastaneye başvurduğunda, biyopsi sonucu rahim duvarı kanseri olduğu tespit edildi. Kanser ameliyatlarının kapalı olarak ilk kez uygulandığı hastanede, hasta, kanserli dokulardan maksimum şekilde arındırıldı.

Dr. Yalçın ve Dr. Koçak, mevcut imkanlarla Elitpark’ta kadın doğum ameliyatlarının tamamının kapalı yöntemle yapıldığını belirterek, bu yöntemle iyileşme hızının daha fazla, komplikasyonların ve yan etkilerin ise daha az, hastanede kalış süresinin de daha kısa olduğunu belirterek, açık yöntemle yapılan ameliyatlara göre hastalarda fiziksel yakınmanın da azaldığını söylediler.