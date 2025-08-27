Çorum Motosiklet Kulübü, engelli bireylerle Bahabey Çamlığı’nda düzenlenen piknikte bir araya geldi. Dostluk ve dayanışma havasında geçen etkinliğe Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da katıldı.

Katılımcılar, doğa içinde keyifli vakit geçirirken çeşitli ikramlar ve sohbetlerle birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinlikte engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik faaliyetlerin önemi vurgulandı.

Çorum Motosiklet Kulübü Başkanı Hayriye Kocakara, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Spor ve sosyal etkinlikler toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren önemli fırsatlardır. Etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi