Belediyelerin sosyo-ekonomik durumu, yüzölçümü, nüfusu, ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak gerçekleştirilen hibe kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisine mensup belediyelere toplamda 54 yeni hizmet aracının anahtarları takdim edildi.

Törene; Encümen Üyeleri Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem’in yanı sıra araç hibe edilen belediyelerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Törende konuşan TBB Başkan Vekili Vahap Seçer, TBB’nin belediyelerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları aşmaları, görev aldıkları yerleşim yerlerinde daha etkin ve daha sürdürülebilir hizmet sunmaları için araç desteği sağladığını kaydetti.

“SİYASETTE VATANDAŞA EN YAKIN GÖREV ALANI BELEDİYE BAŞKANLIĞIDIR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun TBB Başkanı seçilmesinden sonra TBB’de yeni bir dönem başladığının altını çizen Seçer, “Siyasette vatandaşa en yakın görev alanı seçilmiş olarak bir muhtarlık, bir de belediye başkanlığıdır. Partilerimizle seçime gireriz ama partilerimizden aldığımız güçle ismimizi ortaya koyarız. Birçok yurttaşımız partimize oy vermese de şahsımıza, yaptığımız iyi hizmete, onlar için kullandığımız güzel sevgi diline, barış diline, kapsayıcı dile oy verir. Yurttaşımız hizmet edene, kendini sevene oy verir.” dedi.

“MASUMİYET KARİNESİ ESASTIR”

Şu anda 2024 seçimlerinde seçilmiş olup görevinde olmayan 27 belediye başkanı olduğunu hatırlatan Seçer, “Eğer haklarında bir iddia varsa, bir suç isnat ediliyorsa ki -temel kural hukukta tutuksuz yargılama esastır- masumiyet karinesi esastır. Tutuksuz olarak hakkında işlem yaparsın, soruşturma açarsın, mahkeme açarsın, kovuşturma yaparsın, suçu sabit olur, tutuklar cezaevine koyarsın. Farklı saikler ile belediye başkanlarımızın görevlerinden uzaklaştırılıp, hemşehrilerinden uzaklaştırıp cezaevlerine konmalarına vicdanımız razı olmuyor. Hukuk ve demokrasi buna bir anlam veremiyor.” diye konuştu.

“HANGİ SİYASİ PARTİYE MENSUP OLURSANIZ OLUN BAŞIMIZIN TACISINIZ”

Belediye Başkanlarına “Hangi siyasi partiye mensup olursanız olun başımızın tacısınız.” sözleriyle seslenen Seçer, “Birçok partiden birçok partiye mensup belediye başkanlarımız da bu araçlardan alacak. Benim yaptığım değerlendirmeler bütün belediye başkanlarımız için. Adalet sadece CHP’li belediye başkanlarına, DEM Partili belediye başkanlarına lazım değil. AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, bütün belediye başkanlarına, hepimize adalet, hepimize eşit hukuk. Sana ayrı hukuk, bana ayrı hukuk. Bu demokrasinin hukuk devleti anlayışı içinde olan bir devletin razı geldiği, kabul ettiği bir durum değildir.” ifadelerini kullandı.

“2025 YILI SONUNA KADAR 534 ADET ARAÇ HİBE EDECEĞİZ”

Seçer, araç hibeleriyle ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“TBB yönetimini devraldığımız günden bu yana, bugün dağıttığımız araç ve iş makineleri ile beraber 464 araç için 2 milyar 101 milyon 221 bin lira harcandı. Eylül ve Ekim’de 115 adet araç daha belediyelerimize hibe edeceğiz.

Bu yılın devamında satın alınacak ve dağıtımı planlanan yaklaşık 70 adet (Bir kısmı yangından etkilenen bölgelere verilmek üzere) araç için 320 milyon lira daha kaynak kullanılacak.

Böylece, 2025 yılı sonuna kadar 534 adet araç için toplamda 2 milyar 420 milyon lira tutarındaki araçları belediyelerimizin hizmetine sunmuş olacağız.

Ayrıca JICA Hibe Programı kapsamında vergiler hariç yaklaşık 10 milyon dolar maliyetinde olan 40 adet araç ve 9 set halinde 111 adet ekipmanı daha deprem bölgesine dağıtmayı planlıyoruz.”

Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle tamamlanan törenin ardından hibe edilen 2 çöp kamyonu, 7 damperli kamyon, 25 kazıcı yükleyici, 10 ekskavatör, 3 pikap, 6 otobüs ve 1 cenaze aracı Türkiye’nin dört bir yanına doğru yola çıktı.

