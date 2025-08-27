Bahçelievler İlkokulu’nda ek bina olarak kullanılan ve uzun yıllar boyunca yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapan bina için yıkım kararı alındı. Kararın, öğrencilerin daha güvenli, daha geniş ve daha ferah bir bahçede oyun oynayabilmeleri, sosyalleşebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla alındığı bildirildi.

Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, kararın hem duygusal hem de geleceğe dönük bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Bu bina, sayısız hatıranın sessiz tanığıydı… Kahkahaların, oyunların, dostlukların, başarıların izini taşıyordu duvarlarında. Şimdi ise, geleceğimizin mimarı çocuklarımıza daha yaşanabilir bir alan kazandırmak için yerini bir başka güzelliğe bırakıyor. Nice güzel anıya şahitlik eden bu yapıya veda ederken, onun hatırasını gönlümüzde yaşatacak, öğrencilerimiz için daha iyi bir geleceğin kapılarını birlikte aralayacağız.”

Özçakır ayrıca, yıkım kararının alınmasında emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ve Şube Müdürü Müslüm Kılıç’a teşekkür ederek, “Öğrencilerim, öğretmenlerim, velilerim ve şahsım adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi