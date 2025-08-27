Çankırı’nın dünyaca ünlü tuz mağarasında geliştirilen “Tuz Terapi” programları, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile fonksiyonel tıp alanlarında akciğer hastaları için umut haline geldi.

Komşu Çankırı’da uzun yıllardır hizmet veren Özel Karatekin Hastanesi, tuz tedavisini başarıyla uygulamaya başladı.

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi’nden Uzm. Dr. Tuba Öztürk Haliloğlu, tuz terapinin pek çok akciğer hastalığı için rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu belirterek, “Çankırı’daki mağaralarda doğal klima özelliği olarak oluşan bir negatif iyon, sodyum yükü var. Hastanemizdeki tuz odamızda da Halojeneratör cihazı sayesinde moleküler parçacık haline getirdiğimiz kaya tuzunu solunum yolu üzerinden hastamızın akciğerlerine ulaştırıyoruz. Akciğere ulaşan tuz, burada bir çözülme sağlıyor. Çözünen mukus tabakası da kolayca atılıyor. Tedavimiz artık deneysel bir yöntem olmaktan çıktı ve bilimsel bir tedavi haline dönüştü. Astım, KOAH, bronşit, nefes darlığı, hırıltı ve alerjik vakalarda çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Artık yurt dışından bile hastalarımız gelmeye başladı. Çalışmamızın sonuçları hastalığın semptomlarının azalmasını ve akciğer kapasitesinin artışını sağlıyor” diye konuştu.

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeliha Özdemir de, geçtiğimiz günlerde gazetemizi ziyaret ederek, Kurucumuz ve Başyazarımız Mehmet Yolyapar’a, göğüs hastalıkları hastaneleri ile işbirliği yaparak daha çok hastaya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.