Çorum’da medya sektörünün tanınmış kişiliklerinden Özgür Kolukısa’nın görsel sanatlar öğretmeni kızı Gülden Kolukısa ile drama eğitimi ve sınıf öğretmeni Ali İsmailoğlu, nişanlanarak hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attılar.

Maya By Dc Cafe’de aile arasında yapılan nişan, neşe içinde geçti. Genç çiftin nişan yüzüklerini, Gülden Kolukısa’nın dayısı Hasan Kılıç taktı.

ÇORUM HABER, Necla-Özgür Kolukısa ve Sema-Muzaffer İsmailoğlu çiftlerini kutlar, Gülden ile Ali’ye mutlu bir birliktelik diler.