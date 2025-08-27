Kısa adı ÇOSİAD olan Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği, dernek üyelerinden Teknik Çelik Döküm Sahibi Veli Hoşgör tarafından Türkiye-Tunus İş Konseyi Toplantısı’nda temsil edildi.

Sanayici Veli Hoşgör, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul’da düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve iş dünyasının diğer temsilcileriyle istişarelerde bulundu.

ÇOSİAD tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Demircan ve iş insanları heyetinin Aralık ayında Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde ağırlanacağı belirtilerek, bundan büyük heyecan ve mutluluk duyulduğu ifade edildi.