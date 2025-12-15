Çorumlu Mehmet Enes Yurdakul, Kaymakamlık görevine Aydın Valiliğinde başladı.
5 Aralık 2025 tarihinde Aydın Valiliğinde görevlendirilen Mehmet Enes Yurdakul, görev öncesi Çorum Valisi Ali Çalgan’ı ziyaret etti. Ziyarette, kamu yönetimi ve mülki idare alanında tavsiyelerde bulunan Vali Çalgan, Kaymakam adayı Yurdakul’a meslek hayatında başarılar diledi.
Mehme Enes Yurdakul kimdir?
2001 yılında Çorum’da doğan Yurdakul, Çorum Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesini tamamlayıp, 2023 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ