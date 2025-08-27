Çorum’da bir süre önce görülen Şap Hastalığı (SAT-1) nedeniyle İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından hayvan hareketleri ve hayvan pazarları geçici olarak kısıtlanmıştı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yoğun aşılama çalışmaları sonucunda, ildeki hayvan varlığının yüzde 85’ten fazlası aşılandı. Alınan tedbirler ve yüksek aşılama oranı sayesinde hastalığın yayılımında büyük ölçüde gerileme kaydedildi.

Bu gelişmeler üzerine, İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu’nun 2025/10 sayılı kararıyla Çorum genelinde uygulanan hayvan hareketleri kısıtlamaları kaldırıldı.

Ancak il genelinde bazı ilçelerde ve komşu illerde şap hastalığı vakalarının devam etmesi, ayrıca Çorum Hayvan Pazarı’nın bölgedeki en büyük pazarlardan biri olması nedeniyle bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalmasına karar verildi.

Yetkililer, üretici ve vatandaşların alınan kararlara titizlikle uymalarının, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın tamamen kontrol altına alınabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi