Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanacak adaylar için 2025- 2026 dönemi kurslarını başlatıyor.

Gençlere desteğini sürdüren Çorum Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda YKS Hazırlık Kursları düzenleyecek. İlk kez bu yıl uygulamaya geçirilecek sistemle kurslara sınavla giriş yapılabilecek. 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek sınav için adayların 27 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında online başvuru yapmaları gerekiyor. Yapılacak sınavda başarılı bulunan öğrenciler 8-12 Eylül tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabilecek ve 15 Eylül’de ise dersler başlayacak.

Soru çözümleri, 40 deneme sınavı ve rehberlik gibi konuların yer aldığı YKS kurslarında Etüt Saati, Soru Çözümleri, Koçluk Sistemi, Öğrenci Takip Sistemi ve Tercih Danışmalığı’nın yanı sıra Matematik, Geometri, Fizik, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya alanlarında kurslar düzenlenecek.

Kurs öncesinde yapılacak olan sınava girmek isteyen adaylar 27 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında https://basvuru.corum.bel.tr/ Online Başvuru Sistemi’nden kayıt yaptırabilecekler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR