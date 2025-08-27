Bir süredir Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği nedeni ile tedavi gören emekli ilkokul öğretmeni Nafia Yalçın (78) hayata gözlerini yumdu.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın ile İngilizce öğretmeni Bahar Güneş’in annesi, emekli matematik öğretmeni Hüseyin Yalçın’ın eşi, Dilay ve Kerem’in babaannesi, Benan ve Deniz Balın’ın anneannesi olan Nafia Yalçın’ın cenazesi, Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi