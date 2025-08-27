Ordu’nun Ünye ilçesinde yoğun bakım hemşiresi Çorumlu Furkan Çetinöz (31) ve kadın doğum hemşiresi olarak görev yapan Merve Çetinöz (30) çifti, SMA Tip-1 teşhisi konulan 2 aylık bebekleri ‘Gökçe Zeren’ için Valilik onaylı kampanya başlattı.

Ünye Devlet Hastanesi’nde sekiz yıldır yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Furkan Çetinöz ve kadın doğum hemşiresi Merve Çetinöz, 2020’de evlendi. Çiftin, 2021’de ilk çocukları İdil Ece (4), 14 Mart’ta da ikinci çocukları Gökçe Zeren dünyaya geldi. Gökçe Zeren bebeğe alınan topuk kanından SMA Tip-1 tanısı konuldu. Yapılan tetkiklerle birlikte konulan tanı kesinleşti. Bebekleri için destek çağrısında bulunan çift, Valilik onaylı 1 yıl süreli yardım kampanyası başlattı.

Babası Furkan Çetinöz, yardım beklediklerini belirterek, “Bu tedaviyi karşılamaya bizim gücümüz yetmiyor. Yurt dışında alınacak bir tedavi. Maliyetleri çok yüksek. Umarım, valiliğimiz öncülüğünde başlattığımız bu yardım kampanyasında başarılı oluruz. Bebeğimizin diğer çocuklar gibi sağlıkla yürüdüğünü, koştuğunu ve oynadığını görürüz.” dedi.

Baba Çetinöz, 2 aylık olan bebeklerinin 6 aylık olmadan tedavi alarak diğer sağlıklı bebekler olması için mücadele ettiklerini vurguladı. Çetinöz, “Sosyal medyada ‘sma.gokceyeumutol’ adında bir sayfa açtık. Yardımcı olmak isteyenler bize bu sayfadan da ulaşabilir, iletişim kurabilir. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Annesi Merve Çetinöz de, tedavi için 70 milyon TL gerektiğini belirterek, herkese desteğe davet etti.

