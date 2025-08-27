Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Gökgözler (Yavu) Köyü’nün geleneksel hale getirilen keşkek şenliğinde bu yıl da birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Bu yıl 31 Ağustos 2025 tarihinde 8.si düzenlenecek olan Gökgözler Köyü Keşkek Şenliği, bir hayli renkli geçecek.

Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin yapacağı şenlikte Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Eda Doğanay, Ali Eren Çınar, Veysel Bektaş, ayrıca Çorumlu müzisyenler Emine Şanocak ve Deniz Soydan da sahne alacak.

Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal, 31 Ağustos Pazar günü gerçekleşen olan şenliklerine tüm Çorumluları davet etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ