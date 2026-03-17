Türk Hava Yolları'nın 29 Mart 2026 ile 24 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak Merzifon Havalimanı yaz uçuş tarifesi belli oldu.

THY uçağı İstanbul’dan, 1,3,4,6. günler saat 06.15’te, 2,5,7. günler saat 17.10’de kalkacak. Merzifon’dan uçuş saatleri 09.55 ve 19.20.

Pegasus'un ise 31 Mart 2026 ise 22 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak yaz tarifesi kapsamında 2.gün saat 06.25’te, 4. gün ise saat 058.10’da İstanbul’dan hareket edecek. Merzifon’dan kalkış saatleri ise 08.20 ve 10.30 olarak belirlendi.