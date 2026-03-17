Ahlatcı Metal Rafineri’de bulunan mescitte, Cuma namazları ve Ramazan aylarında da teravih namazları cemaatle kılınıyor.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, katılan dostlarına Cuma namazları sonrası öğle yemeği, Ramazan’da teravih namazları sonrası da simit, cızlak (krep), yanıç, çay, meyve, kuruyemiş vb. ikram ediyor.

“Bin aydan hayırlı” Kadir Gecesi ise, Rafineri Mescidi’nde yıllardır çok daha zengin bir programla ihya ediliyor.

Bu Kadir Gecesi’nde de, Fikrettin Çıplak Hoca’nın imamlığı, Mustafa Keleş’in müezzinliğinde, Tesbih, Kadir, Hacet, Şükür, Tövbe ve kaza namazlarını da içeren tam 69 rekat namaz kılındı.

Bir saat 45 dakika süren namazların ardından, kalabalık cemaate yine zengin ikramlarda bulunuldu.

İbadet sürecinin peşinden, rafineri bahçesinden, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum tarihi olan 571 rakamı esas alınmak suretiyle, tam 571 havai fişek atılarak mübarek gece kutlandı.