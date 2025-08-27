Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu, aile hekimleri ve sağlık personeliyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin uygulamadaki etkileri, mesleki motivasyon ve sahadaki hizmet kalitesi masaya yatırıldı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastanelere randevu süreçleri gözden geçirilirken, uygulamanın iyileştirilmesine yönelik öneriler de değerlendirildi. Ardından Merkez 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görevli personelle bir araya gelinerek, istasyonun işleyişi ve hizmet kapasitesi ele alındı.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürlü Zehir, “Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan bu tür ziyaretler büyük önem taşıyor. Çalışanlarımızın yanında olmaya ve hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

