Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, hal yasası tartışmalarına dair yaptığı açıklamada, sadece meyve-sebze fiyatlarını sınırlı ölçüde etkileyeceğini, temel gıda ürünlerinde ise sorunların devam edeceğini söyledi.

İl Başkanı Müstet, vatandaşın tarla ile market arasındaki fiyat uçurumunun kapanmasını beklediğini belirterek, “Meyve ve sebze üreticiden çıkar, halden geçer, pazara ulaşır. Fiyat her adımda katlanır. Ancak buğday, arpa, süt, peynir, yağ gibi birçok ürün hal kapsamı dışında kalıyor” dedi.

Müstet, “13 TL’ye alınan süt, 17,15 TL maliyetle işleniyor. 220 TL olması gereken peynir 300 TL’ye, 95 TL olması gereken peynir ise 160 TL’ye satılıyor” ifadelerini kullandı.

Hal yasasının sınırlı bir etki yaratacağını vurgulayan Müstet, “Süt, buğday, mısır gibi ürünlerde fiyat farkları borsa, stokçuluk, spekülasyon ve ithalat politikalarıyla şişiriliyor. Çiftçi zarar ederken aracılar ve sanayici kazanıyor” dedi.

Sorunların çözümü için “Birlikte Üretim Modeli”ni öneren Müstet, “Devlet, kooperatifler aracılığıyla çiftçiyle ortak olmalı. Girdiler karşılanmalı, ürünler merkez birlik çatısı altında piyasaya sunulmalı. Böylece tüketici uygun fiyata ürün alırken çiftçi de kazançlı çıkacak” diye konuştu.

Muhabir: SELDA FINDIK