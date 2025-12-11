6’ncı kattan düşerek can veren şarkıcı Güllü’nün soruşturmasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu, ‘kasten öldürme’ suçundan gözaltına alındı. 3 çelişkili ifade veren Gülter ile Ulu’nun uzun süredir adım adım izlendiği, yurtdışına çıkma hazırlığı yaptıkları tespit edilince düğmeye basıldığı ortaya çıktı. Öte yandan tanık ifadesinde dikkat çeken iddialar yer aldı. Buna göre Güllü'nün kızı Tuğyan'ın 'bay bay' diyerek annesini pencereden ittiği iddia edildi.

28 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşen ‘Güllü’ adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un (52) ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şok bir gelişme yaşandı. Bir süredir teknik takip altında tutulan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

ANNESİNİ İTERKEN 'BAY BAY' DEDİ

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada tanık ifadesinde dikkat çeken iddialar yer aldı. CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun, çarpıcı detayları şu şekilde anlattı.

5'e yükseldi gözaltı sayısı. Güllü'nün kızının arkadaşının babası da gözaltında. Bir tanık da dahil oldu soruşturmaya. Sultan'a yankın olduğunu söyleyen tanık da ifade verdi. TÜBİTAK evdeki sesleri inceliyor. Tanık ifadesinde çarpıcı sözler var. Sultan ile Tuğyan'ın diyaloglarından bahsediyor. Bu iddia tabii ki. Tuğyan Sultan'a salondaki kameranın fişini çekmesini istiyor. Sultan daha sonradan bu fişin kameraya ait olduğunu öğrendiğini söylüyor.

Yine tanığın ifadesinde bir de şöyle diyalog var. Öyle ki salonda oturuyorlardı ve daha sonradan Tuğyan Sultan'a hadi artık hadi odamıza geçelim diyor. Ve daha sonra Güllü'nün lavabodan çıkma görüntüsü var.

Lavabodan çıktıktan sonra da siz ne yapıyorsunuz diye seslendiği anlar var. İşte orada ikisini öyle birlikte görünce siz ne yapıyorsun dediği anlar. Ve daha sonra da aralarında diyaloglar. Tanık ifadesine göre bu sırada Güllü'nün kızı Tuğyan, Güllü'ye şöyle söylüyor;

"Anne pencerede kelebek var bunu alır mısın" diyor. Güllü de işte bunun üzerine diyor ki "bıktım sizden". Birkaç diyalog sonra "bıktım sizden. Vallahi bırakıp gideceğim sizi" diyor.

Bunun sonrasında da yine güçlü bir iddia var tanık tarafından yine. Öyle ki Güllü'nün "bıktım sizden" dedikten sonra Tuğyan'ın "Öyle mi? O zaman hadi görüşürüz bay bay." diyerek Güllü'yü ittiğini iddia etti tanık. Bunların hepsi soruşturmada ama elbette ki orada bir güvenlik kamerası var. Bir kamera var ve oradaki kelimeleri şu anda konuşulanların ne olduğunu TÜBİTAK inceliyor. Soruşturma devam ediyor.