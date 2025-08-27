Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, personelin yangın güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir yangın tatbikatı eğitimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş’ın da katılımıyla düzenlenen program, İl Müdürlüğü bahçesinde hem teorik hem de uygulamalı olarak yapıldı.

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hazırlanan eğitimde, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye prosedürleri ve yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı ele alındı. Uzman eğitmenler tarafından verilen teorik bilgilendirmenin ardından, personel yangın söndürme tüpleriyle kontrollü alevlere müdahale ederek pratik yaptı.

