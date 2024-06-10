Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisi Suad Daed S.’yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumu ile ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. tarafından zincirlerle darp edildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Saeed Daeh H., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu saklandığı ikamette yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.