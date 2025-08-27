Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar, yaz dönemi etkinlikleri kapsamında doğa ile buluşturulmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen geziyle çocuklar, şehrin doğal güzelliklerinden biri olan İncesu Kanyonu’nu ziyaret etti.Eğlenceli ve eğitici anlara sane olan gezide çocuklar, doğayı yakından tanıma fırsatı bulurken aynı zamanda grup halinde hareket etme, gözlem yapma ve çevre bilinci kazanma gibi beceriler de edindi. “Yaparak yaşayarak öğrenme” yaklaşımıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, çocukların hem eğlenmesini hem de sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesini amaçladı.

Doğayla iç içe geçen bu özel gün, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunarken, kurum yetkilileri tarafından da yakından takip edildi. Çocuklar ve refakatçi personeller gezi boyunca güvenli şekilde ağırlanarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Muhabir: Haber Merkezi