Genç yaşta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Zeynep Şahin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çorum’un tanınmış simalarından Şahin Şahin ile Raziye Şahin’in kızları, Hakan Şahin ve Şükrü Şahin’in kardeşi vefat eden Zeynep Şahin’in vefatı büyük üzüntü yarattı.

Merhumenin cenazesi dün ikindi namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK