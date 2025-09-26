Çorum Belediyesi, şehir genelinde yol güvenliği ve şehir estetiğini artırmaya yönelik yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım düzenini kolaylaştıran ve trafik akışını daha güvenli hale getiren çalışmalar kapsamında, yol çizgileri, bordür boyaları, yaya geçitleri ve park alanları yeniden düzenleniyor.

Şehir merkezinde yoğun olarak devam eden çalışmalar, aynı zamanda ilçelerde de uygulanıyor. İlçelere destek veren Çorum Belediyesi ekipleri, ana arterlerin yanı sıra tali yollar ve otopark alanlarında da yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Haber Merkezi