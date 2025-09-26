Etkinlikte ayçiçeği hasadı yerinde incelendi, üretim süreci hakkında çiftçilerden bilgi alındı. Damlama sulama yöntemiyle yapılan modern üretim, katılımcıların dikkatini çekti.

İl Müdürü Hasan Taş ayrıca etkinlik kapsamında kurulan Çağlayan Plastik Sulama Sistemleri standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programın devamında ise Kuşsaray Köyü’nde, TAKE Projesi kapsamında ayçiçeği üretimi yapan çiftçi Metin Kaplan’ın tarlası ziyaret edildi. Burada da üretim süreçleri değerlendirildi, çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilerin modern tarım tekniklerini kullanarak verimli ve kaliteli üretim yapmalarına destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

