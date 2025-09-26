Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti. Ziyarette, katma değerli üretim ve ihracat odaklı fizibilite desteği kapsamında sunulan “Çorum raylı sistemler araç ekipmanlarının üretimi ve bakımı” konulu proje için sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında Çorum’da raylı sistem araçlarının ekipman üretimi ve bakımına yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Raporda, şehrin bu alandaki potansiyeli değerlendirilerek sanayicilerin ihracat ve üretim kapasitesine katkı sağlanması hedefleniyor.

TSO Başkanı Başaranhıncal, imzalanan sözleşmenin Çorum’un sanayi vizyonuna yeni bir ivme kazandıracağını belirtti. İl Koordinatörü Kılıç ise projenin, bölgesel kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi