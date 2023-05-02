Çorum FK’nın, cezası nedeniyle seyircisinden yoksun oynadığı maçta ilk yarı 0-0 biterken, devre arasında Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’la görüşen Zeki Gül, moral motivasyonu artırmak için 60 bin lira galibiyet primi vereceğini belirtti. Gül’ün prim vaadi takıma iletildi. Çorum FK, 90+1.dakikada Atakan Akkaynak’ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılırken, takım da 60 bin lira primi almaya hak kazandı.

Gül, Çorum FK’nın galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Bu yolun sonu şampiyonluk inşallah. Düzcespor karşısında galip gelmeyi başaran Çorum Futbol Kulübü’müzü tebrik ediyorum. Kupa için son 3 maç” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Milletvekili adayı Zeki Gül, maçtan sonra, akşam saatlerinde de Çorum FK taraftarlarının mekânı olan Kırmızı Şimşekler Çayevinde taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarlarla sohbet eden Zeki Gül, burada da takıma güvenini yinelerken, şampiyonluğa olan inancını dile getirdi.

(Hüseyin AŞKIN)