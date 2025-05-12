Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir, Bodrum FK’dan sonra bu sezon şampiyon olarak Süper Lig’e çıkarttığı Kocaelispor’dan ayrıldığını açıkladı.

Kocaelispor, haftalar önce Süper Lig’e yükselmeyi garantilediği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun kapanış maçında konuk ettiği Başkent ekibi Keçiörengücü’nü 4-1 yenerken, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmet Taşdemir, yeni sezonda Körfez ekibinin başında olmayacağını duyurdu.

“Bugün son maçımdı” diyen Taşdemir, “Zor bir sezonu mutlu bir şekilde geride bıraktık. Kocaelispor camiasının bu başarısında pay sahibi olduysak ne mutlu bize. Bu kentin Süper Lig’de olması gerekiyordu. Buna katkı sağlayabildiysem gurur duyuyorum.

Kocaeli’nde çok güzel 5 ay geçirdim. Her ne kadar bir kesim taraftarımız benimsemese de canları sağ olsun. Bu camianın yeri Süper Lig’dir. Dileğim, doğru ve profesyonelce işler yapılıp başarıların sürmesi” şeklinde konuştu.

YENİ ADRESİ ÇORUM VEYA IĞDIR

İsmet Taşdemir’in Kocaelispor’dan ayrıldığını açıklaması üzerine, teknik direktörlük koltuğu boş olan Çorum FK’nın çok sayıda taraftarı başarılı teknik adamın yeniden göreve getirilmesi gerektiği ile ilgili paylaşım ve yorum yaptı.

Öte yandan, İsmet Taşdemir’in memleketinin takımı Iğdır FK ile anlaşma olasılığının da çok yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı.

21 MAÇ 37 PUAN

Kocaelispor’da Ertuğrul Sağlam’ın yerine göreve gelen İsmet Taşdemir, yeşil-siyahlı takımın başında 21 maça çıktı. Körfez ekibi bu maçlarda 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi alarak 37 puan topladı.

51 yaşındaki Taşdemir, 2020-2021 Sezonunda ise Çorum FK’da 29 maçta görev yaparken, kırmızı-siyahlı takım 14 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Taşdemir, Çorum’dan ayrıldıktan sonra başına geçtiği Bodrum FK’yı önce 1.Lig’e, ardından da Süper Lig’e taşıdı.