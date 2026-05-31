Arca Çorum FK’nın eski başkanlarından Fatih Özcan, yıllardır süren sessizliğini takımın Süper Lig’e çıkmasıyla bozdu. 2018-2019 Sezonunda kazanılan 3.Lig play-off şampiyonluğunda kulüp başkanı olan Fatih Özcan, Arca Çorum FK’nın Konya’da oynanan play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 gibi net bir skorla yenerek Süper Lig’e çıkması üzerine bir açıklama yaptı.

“Tebrikler Arca Çorum FK… Yıllar önce ekilen inanç tohumlarının bugün Süper Lig gururuyla taçlanmasını büyük bir mutlulukla takip ettim.

Bu tarihi başarıda emeği geçen yönetim kurulunu, teknik heyeti, sahada yüreğini ortaya koyan tüm futbolcuları, gece gündüz demeden takımın peşinden koşan büyük Arca Çorum FK taraftarını ve bu bayrağı dalgalandıran herkesi yürekten tebrik ederim.

Armasındaki asaletle Türkiye’nin en üst sahnesine adım atan Arca Çorum Futbol Kulübü’ne Süper Lig’de sonsuz başarılar dilerim. Yolun açık, zaferlerin daim olsun Arca Çorum FK!” dedi.