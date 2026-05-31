Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2025-2026 Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Erzurumspor direkt, Arca Çorum FK ise play-off şampiyonu olarak üçüncü sıradan Süper Lig’e yükselirken, bu iki takımın antrenör kadrosunda rakip olan Aktürk kardeşler dikkat çeken bir başarıya imza attılar.

Ağabey Fatih Aktürk, Erzurumspor’da, teknik direktör Serkan Özbalta’nın ekibinde atletik performans antrenörü olarak görev yaparken, Mehmet Aktürk de Arca Çorum FK’da Uğur Uçar’ın ekibinde analiz antrenörü olarak yer alıyor. 1.Lig’de rakip olan abi-kardeş, yeni sezonda da rekabetlerine Süper Lig’de devam edecek.