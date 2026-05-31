Konuyla ilgili Sarıyer Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza katılan ve gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Cebrail Karayel ile yeni sezon öncesinde yeniden anlaşmaya varılmıştır.

Cebrail Karayel’e lacivert-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüze ve büyük Sarıyer camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun ilk yarısını Iğdır FK’da geçiren ve ara transfer döneminde Sarıyer’e geçen Cebrail Karayel, İstanbul ekibiyle 17 lig maçına çıktı. 31 yaşındaki deneyimli sağ bek bu maçlarda 1.460 dakika süre alırken, 1 gol atıp 3 sarı kart gördü.

Öte yandan, eski Çorum FK’lı futbolcu Eşref Korkmazoğlu ise Sarıyer’den ayrıldı. 32 yaşındaki deneyimli sol bekin İstanbul ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek.