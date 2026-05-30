Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Arca Çorum FK, transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-Siyahlı yönetim kadro yapılanması kapsamında ilk olarak kaleyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Edinilen bilgilere göre, Arca Çorum FK, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Samsunspor'da geçiren ve bonservisi Fenerbahçe'de bulunan İrfan Can Eğribayat için nabız yoklamaya başladı.

27 yaşındaki file bekçisi, son yıllarda Süper Lig'in dikkat çeken kalecileri arasında yer alırken, Fenerbahçe'deki performansıyla da adından söz ettirmişti. Deneyimli eldivenin geleceği konusunda belirsizlik sürerken, Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği veya kariyerine farklı bir kulüpte devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Süper Lig'e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Arca Çorum FK'nın, güçlü bir kadro kurmak için transferde önemli isimlerle temas halinde olduğu öğrenilirken, İrfan Can Eğribayat'ın da listenin üst sıralarında yer aldığı gelen haberler arasında.