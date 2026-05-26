Çorum Belediyespor, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Lig Play-Off çeyrek final üçüncü maçında bugün kritik mücadelede West Bursa ile karşı karşıya gelecek. Seride birer galibiyet alan iki takımın mücadelesinde kazanan ekip yarı finale yükselen taraf olacak.

Çorum temsilcisi, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk maçında rakibini 88-71 mağlup ederek avantajı eline geçirmişti. Ancak Bursa’da oynanan ikinci karşılaşmada bu kez gülen taraf 87-82’lik skorla West Bursa oldu. Böylece seride durum 1-1’e gelirken, yarı finale yükselecek takımı belirleyecek üçüncü maçın oynanmasına karar verildi.

Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele bugün saat 14.00’te Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Çorum Belediyespor, taraftarı önünde kazanarak adını son dört takım arasına yazdırmayı hedefliyor.