Arca Çorum FK’nın Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Esenler Erokspor’u mağlup ederek Süper Lig’e yükseldiği tarihi karşılaşmada, ARCA Savunma Yönetim Kurulu da takımı yalnız bırakmadı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan final müsabakasını locadan takip eden ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ile Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Rodoplu ve Savaş Balçık, karşılaşma boyunca büyük heyecan yaşadı.

Kırmızı-siyahlı ekibin Süper Lig biletini almasının ardından büyük sevinç yaşayan ARCA Savunma yöneticileri, maç sonunda sahaya inerek futbolcuları tek tek tebrik etti.

Şampiyonluk kupasını da kaldıran İsmail Terlemez, Özgür Rodoplu ve Savaş Balçık, daha sonra kupa ile birlikte tribünlere giderek taraftarın coşkusuna ortak oldu. Final zaferi sonrası statta büyük kutlamalar yaşanırken, Arca Çorum FK camiası tarihi başarıyı doyasıya kutladı.