Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili Arca Çorum FK’dan açıklama geldi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin planlama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Taraflarımızın büyük bir heyecanla beklediği şampiyonluk kutlamalarına ilişkin planlama çalışmalarımız devam etmektedir.

Kulübümüz tarafından organize edilecek şampiyonluk kutlaması, yeni sezon öncesinde gerçekleştirilecektir. Organizasyonun tarihine ve program detaylarına ilişkin bilgiler netleştiğinde, resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Gösterdikleri ilgi, destek ve sabır için büyük ARCA Çorum FK taraftarına teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.”

Kırmızı-Siyahlı taraftarlar ise kutlamaların tarihi ve yapılacak organizasyonun detaylarını merakla bekliyor.