Arca Çorum FK’da geçirdiği 4 sezonda, 2.Lig şampiyonluğundan sonra 1.lig play-off şampiyonluğu da yaşayan Erkan Kaş, futbolculuk kariyerinde Çorum’un çok ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Konya’da kazanılan play-off şampiyonluğundan sonra bir radyo programına konuşan Erkan Kaş, inançlarını inatla birleştirerek Süper Lig’e çıktıklarını ifade etti. Takımdaki çoğu futbolcunun Süper Lig deneyimine sahip olduğunu ve bunun da Süper Lig’e çıkmalarındaki etkenlerin başında geldiğini kaydeden Erkan Kaş, kazanılan başarıda taraftar desteğinin de göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi.

Futbolculuk kariyerinin son 4 sezonunu Çorum’da geçirdiğini ve bu süreçte Çorum’da evlendiğini ve çocuğunun da Çorum’da doğduğunu kaydeden Erkan Kaş, “Çorum bana çok şey kattı” dedi.

Öte yandan, Erkan Kaş’ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Deneyimli sol bekin 2.ve 3.ligden birçok takımın transfer listesinde olduğu öğrenildi.