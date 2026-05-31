Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off eleme turunda ilk olarak Başkent Seğmenler’i mağlup eden Çorum Belediyespor, daha sonra çeyrek finalde West Bursa’yı zor da olsa geçerek adını final grubuna yazdırmayı başardı.

5 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

4 takımın mücadele edeceği final grubunda Çorum Belediyespor’un yanı sıra Suadiye Basketbol, Titan Akademi ve Tekirdağ Namık Kemal takımları yer alıyor.

Final grubunda tüm maçlar İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Çorum Belediyespor ilk maçını 5 Haziran Cuma günü saat 16.00’da Suadiye Basketbol ile oynarken, ikinci maçını 6 Haziran Cumartesi günü Titan Akademi ile saat 19.00’da oynayacak. Kırmızı-Siyahlılar final grubundaki son maçını ise 7 Haziran Pazar saat 16.00’da Tekirdağ Namık Kemal ile oynayarak maçlarını tamamlayacak.

Bu maçlar sonunda ilk ikide yer alan iki takım TBF 2.Ligi’ne yükselecek.