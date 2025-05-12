2024-2025 Sezonu Türkiye profesyonel futbol liglerinde 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig’de normal sezon tamamlanırken, heyecan Süper Lig ve play-off karşılaşmalarıyla devam ediyor. Birçok takım normal sezonu tamamlarken, futbol severler yeni sezon öncesinde transfer dönemini merak etmeye başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre,2025-2026 Sezonu 1.Transfer Dönemi 30 Haziran’da başlayıp 12 Eylül’de sona erecek.

2.Transfer Dönemi ise 5 Ocak 2026’da başlayacak olup, 10 Şubat’ta tamamlanacak.