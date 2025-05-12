Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off maçlarında ikinci tur heyecanı bugün başlıyor. Birinci turda Giresun Kerasuspor’u her iki maçta mağlup ederek ikinci tura adını yazdıran Çorum Belediyespor bugün ikinci tur ilk maçında Çorum’da Ankara temsilcisi Türk Telekom’u konuk edecek. Çorum Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Bu maçın rövanşı 16 Mayıs Cuma günü Ankara’da oynanacak.

Ankara temsilcisi Play-Off birinci tur maçında Yeni Ordu Finalspor’u elemeyi başardı.