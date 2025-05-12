Sivas grubunda şampiyon olarak Türkiye’nine n iyi 4 takımının arasına adını yazdıran Mimar Sinanspor’un başarısında kuşkusuz en büyük pay antrenör Sadık Tahir Bıyıkoğlu’nun. Grup maçları öncesi sol ayağından ameliyat olan ve hastaneden taburcu olur olmaz takımı ile birlikte Sivas’a giden Bıyıkoğlu, oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade ederek Çorum’a şampiyonluk kupası ile gelmeyi ümit ettiklerini ifade etti.

Gerek Mimar Sinanspor A takımı olsun, gerekse diğer yaş gruplarının mücadele ettiği takımlar olsun devamlı planlı ve programlı çalıştıklarını söyleyen Bıyıkoğlu, “U18 takımı olarak sezon başında koyduğumuz hedefe ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Geçmişten gelen planlı, progranlı ve özverili çalışmamızın ardından uzun yıllar sonra ilimizi Türkiye’nin en iyi 4 takımının olduğu final grubunda mücadele etme hakkını kazandık. İnşallah final müsabakalarında da en iyi sonuçları alıp memleketimize şampiyonluk kupasını getirmek için canla başla sahada terimizi akıtacağız.

Bizlere bu gururu yaşatan, yağmur, çamur, kar, kış ve soğuk demeden özverili bir şekilde sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcularımıza, desteklerini esirgemeyen kulüp yönetimimize, oyuncularım üzerinde emeği olan diğer antrenör arkadaşlarıma, sporcu velilerimize, taraftarımıza ve sayfalarında bize yer vererek başarımızı duyuran basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.