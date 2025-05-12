6-9 Mayıs tarihleri arasında Yalova, Sivas, Gaziantep ve Kütahya olmak üzere 4 grup merkezinde oynanan U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 2.Kademe grup müsabakaları tamamlandı. Bilindiği üzere Çorum temsilcisi Mimar Sinanspr Sivas’ta oynanan final maçında Ankara Sincan Belediyespor’u 1-0 yenerek final grubuna adını yazdırmayı başarmıştı.

Çorum temsilcisinin final grubundaki diğer rakipleri ise Kütahya grubunda şampiyon olan İstanbul Kartalspor, Gaziantep grubunda şampiyon olan Yeni Mersin İdman Yurdu ve Yalova grup merkezinde şampiyon olan Bursa temsilcisi Arabayatağı Spor Kulübü oldu.

Bu 4 takımın mücadele edeceği final grup merkezi ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Spor İşleri Kurulu tarafından açıklanması bekleniyor.