Karaman’da düzenlenen Yurt Lig Bilek Güreşi Türkiye finallerinde Çorum KYK öğrencilerinden iki Türkiye şampiyonluğu geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler arasında düzenlenen KYK Yurt Lig final müsabakaları ülke genelinde devam ediyor. Bilek güreşi final müsabakaları geçtiğimiz gün Karaman’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü şampiyonada Çorum KYK öğrencilerinden Nazlı Kahraman 60 kiloda, Hüseyin Umut Çiğdem ise 65 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attılar.