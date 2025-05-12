Çorum’un badmintondaki lokomotifi Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi, uluslararası bir başarıya daha imza attı. Kulübün iki sporcusu, Bulgaristan’da düzenlenen turnuvada milli takım formasıyla ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve aynı zamanda antrenörlerinden Barış Boyar’ın verdiği bilgilere göre, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde düzenlenen Bulgarian U15 International -2025 Badminton Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden sporculardan Haşim Kağan Töremiş ve Furkan Alnıdelik, çift erkekler kategorisinde üçüncü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdılar.

Töremiş ve Alnıdelik’i elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Barış Boyar, çalışmalarında her zaman kendilerine destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.